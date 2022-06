Mottarone: “Tre fili erano lesionati”

Slitta il deposito delle perizie disposte con la formula dell’incidente probatorio per far luce sulle cause della tragedia del Mottarone, in cui il 23 maggio dello scorso anno sono morte 14 persone. Il giudice per le indagini preliminari (gip) Annalisa Palomba ha accolto la richiesta di proroga avanzata dai periti e ha concesso la proroga dei termini fino al 16 settembre. Revocate le udienze previste per luglio, il giudice ha riconvocato le parti in aula il 20, 21 e 24 ottobre prossimi, quando dovranno essere illustrati e discussi gli esiti degli accertamenti tecnici. Nei giorni scorsi il collegio dei periti guidato da Antonio De Luca, ordinario di Tecnica delle costruzioni all’Università Federico II di Napoli, aveva chiesto una proroga per “sopravvenute esigenze di ulteriori indagini e approfondimenti”. “Eravamo fiduciosi che lo svolgimento delle indagini frattografiche su un individuato gruppo di fili della fune collassata ci potesse fornire una luce sulle ragioni del collasso stesso - spiega De Luca in una mail inviata al gip -; poiché invece abbiamo trovato ossidazioni molto consistenti su questi fili, riteniamo di operare in maniera estesa le indagini frattografiche”.