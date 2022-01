Mastromarino rinviato a giudizio per abuso di ufficio

In maggio dovrà comparire in tribunale per abuso di ufficio il sindaco di Ponte Tresa Massimo Mastromarino, conosciuto in Ticino quale presidente dell’Associazione dei Comuni italiani di Frontiera. Sono stati rinviati a giudizio tutti e tredici gli indagati dell’operazione della Guardia di Finanza di Luino “Vista Lago”, terminata nel 2017. Oltre a Mastromarino dovrà presentarsi a processo anche il suo predecessore, Pietro Vittorio Roncoroni. Lo riferisce Luino Notizie.