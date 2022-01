Lombardia a un passo dalla zona arancione

La zona arancione per la Lombardia sembra solo questione di tempo. L’occupazione dei posti letto Covid nei reparti ordinari negli ospedali ha superato oggi la soglia del 30% (attestandosi al 30,6%). Tale quota e l’incidenza sfavorevole dei casi rappresentano due dei tre indicatori che determinano il colore di una Regione. Attualmente per il passaggio alla zona arancione manca solo la soglia del 20% per le intensive (al momento 16,7%) ma, a fronte di questi dati, è sempre più probabile che la Lombardia cambi fascia.

“Omicron ha cambiato tutto”

“La direzione è sicuramente quella, speriamo di riuscire a fermarci prima” ha detto oggi il governatore Attilio Fontana, aggiungendo però che “è difficile fare delle previsioni soprattutto perché la variante Omicron è completamente diversa. Lo sviluppo non è paragonabile al vecchio Covid”. Con 265’222 tamponi effettuati è di 45’555 il numero di nuovi casi di Covid registrati in Lombardia, con un tasso di positività al 17,1%. Sono 55 i decessi. Cresce anche il numero di ricoverati in terapia intensiva (+10, 256) e nei reparti (+203, 3’202). Dato l’aumento dei ricoveri, la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia ha chiesto a tutte le strutture ospedaliere pubbliche e private accreditate coinvolte nella gestione dell’attuale fase epidemica, una rimodulazione dell’attività di ricovero programmato e differibile, al fine di garantire la disponibilità di posti letto per pazienti affetti da Covid-19.