Anche l’Italia saluta il Green Pass. Dal 1° maggio, infatti, il certificato non sarà più obbligatorio nei luoghi di lavoro, negli uffici pubblici, nei bar e ristoranti, nei negozi, sui mezzi di trasporto, nei cinema e teatri, a concerti, eventi sportivi, a congressi, in centri benessere, centri culturali, nelle sale da gioco, a feste o in discoteca. Il Green Pass rimarrà però obbligatorio negli ospedali e nelle case assistenziali e di riposo. È quanto si legge in due ordinanze firmate al Ministro della Salute Roberto Speranza.