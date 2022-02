Italia, sciopero servizi Tilo S50

Bus sositutivi Nel caso il servizio sulla tratta indicata dovesse effettivamente interrompersi, verranno organizzati dei bus navetta sostitutivi tra Busto Arsizio FS e Malpensa Aeroporto. I collegamenti Tilo in territorio svizzero non tuttavia saranno coinvolti.

Non tutte le fasce orarie coinvolte nello sciopero

Si precisa che le fasce orarie di garanzia (6.00-9.00 e 18.00-21.00) non saranno però coinvolte nello sciopero. Visto che è ipotizzabile il verificarsi di ripercussioni fino a conclusione dello sciopero, i viaggiatori sono invitati a prestare attenzione agli annunci nelle stazioni e sui treni, così come alle informazioni presenti sui monitor delle stazioni. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito trenord.it oppure sull’App Trenord.