Italia, nuovo sciopero delle low cost nel weekend

Se avete deciso di partire in vacanza con l’aereo da Malpensa o altri scali oltreconfine questo weekend, potreste essere confrontati con qualche disagio. Un nuovo sciopero delle compagnie low cost è stato infatti annunciato per domenica 17 luglio in tutta Italia. A essere interessate dallo sciopero sono le compagnie Easyjet, Volotea e Ryanair. I velivoli rimarrano a terra per quattro ore, dalle 14 alle 18 di domenica.

I motivi La causa scatenante sono problemi di programmazione e di organico, con turni di lavoro troppo pesanti per il personale. I lavoratori incroceranno le braccia con il sostegno dei sindacati Filt Cgil e Uiltrasporti. “Dopo gli scioperi degli scorsi 8 e 25 giugno non è ancora stato avviato un confronto sulle problematiche che da mesi affliggono il personale navigante”, denunciano i sindacati.

La situazione negli altri scali europei

È un’estate difficile per l’aviazione civile. Già nelle scorse settimane diversi voli sono stati cancellati in Spagna, Francia, Regno Unito, Olanda e altri paesi europei per mancanza di lavoratori in tutti i settori del trasporto aereo. E le problematiche sembrano non fermarsi qui. Oltre all’Italia, anche in Spagna nei prossimi giorni sono previsti scioperi di Ryanair su 10 scali.