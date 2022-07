Gli agricoltori comaschi pescano dal Lago di Pusiano

Per l’agricoltura

“A fronte delle tante richieste che, in questo periodo di forte siccità, ci sono arrivate da parte di diverse aziende agricole – ha spiegato il presidente della Provincia di Como, Fiorenzo Bongiasca, in un comunicato stampa - oggi abbiamo autorizzato il prelievo di acqua dal lago di Pusiano per utilizzarla per le irrigazioni dei campi, oggi in forte sofferenza a causa della situazione climatica”.