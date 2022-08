Gandria, sequestrati in dogana tre Rolex

Qualcosa da dichiarare? No. E invece nascondeva tre Rolex per un valore complessivo di 46'239 franchi. Un cittadino russo è stato fermato nelle scorse ore alla dogana di Gandria dai doganieri italiani e dalla Guardia di Finanza. Alla domanda di rito posta dagli agenti per capire se l’uomo avesse qualcosa da dichiarare la risposta è sempre stata negativa, ma a seguito di un controllo sono stati trovati i tre orologi di lusso non dichiarati con i rispettivi certificati d’acquisto. Due nascosti nelle tasche dei pantaloni e uno portato al polso, mentre le ricevute erano all’interno del bracciolo dell’auto. Lo comunica la Guardia di Finanza. L’uomo, a cui è stata sequestrata la merce non dichiarata, ora dovrà pagare una multa il cui ammontare è ancora da determinare.