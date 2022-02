Droga dello stupro, arrestato svizzero a Milano

Si era recato in una cartoleria a Milano per ritirare un pacco, ma al posto dei commessi ha trovato dei poliziotti che lo hanno arrestato. A finire in manette uno svizzero di 44 anni, residente nel capoluogo lombardo, il quale, approfittando del servizio deposito pacchi della cartoleria, si era fatto mandare in negozio un pacco con mezzo litro di Gbl, la cosiddetta droga dello stupro.