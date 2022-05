Domenica sciopero dei treni in Lombardia

Toccato anche Tilo

Il provvedimento riguarderà anche i collegamenti transfrontalieri Tilo con il Canton Ticino, nelle sole tratte italiane, e i servizi che collegano la Lombardia alle regioni confinanti. Per quanto concerne il collegamento con l’aeroporto, saranno messi a disposizione dei bus sostitutivi, che non effettueranno fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto, e tra Stabio e Malpensa Aeroporto.