Consigli per aspiranti frontalieri

Come diventare frontalieri. Il giornale lombardo ‘La Prealpina’, in un articolo pubblicato sull’edizione di ieri, parla di “opportunità di impiego che giungeranno dalla Svizzera nei prossimi mesi” e segnala ai lettori i settori più interessanti.

Orologeria in testa

Citando un sondaggio comparso sulle pagine della SonntagsZeitung, il quotidiano varesotto segnala come promettente il settore dell’orologeria, che attualmente conterebbe già 2’900 lavoratori italiani in Ticino. Il colosso Swatch, ricorda in particolare ‘La Prealpina’, è presente anche a Genestrerio, in zona confine.