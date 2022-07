Clienti troppo arroganti, la discoteca chiude

“Bro”, la festa è finita. La discoteca Village di Varese ha chiuso i battenti. Ha spento la musica, ha smesso di servire da bere e di animare le serate varesine. Una decisione, viene spiegato sulla pagina Facebook del locale, che non è stata presa “perché mancano i permessi o ci sono problemi tecnici all’impianto audio, ma per l’atteggiamento dei clienti”.

I motivi della chiusura

Ai social è stato affidato lo sfogo di chi gestisce il locale. Il dito è puntato sui clienti, o meglio, su una parte degli avventori del Village. “Siamo saturi dei vostri litigi, la vostra arroganza, la vostra supponenza, la vostra maleducazione la vostra ignoranza, le vostre attese al cancello per ore aspettando uno sguardo amico per non pagare, per bere gratis, per sentirsi protagonisti con un bracciale del privé”, si legge nel post pubblicato su Facebook. “Siamo stufi del vostro ‘fammi il drink carico’, il vostro ‘Bro’, il vostro ‘Zio’, il vostro ‘Fra’ quando non sappiamo nemmeno chi siete”. “Siamo esausti dei vostri documenti falsi, quelli sul telefono, le vostre denunce di smarrimento, i vostri sono amico di..”.