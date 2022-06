Cadavere nel Verbano, forse la donna scomparsa a Capolago

Nel tardo pomeriggio di giovedì è stato trovato nelle acque del Lago Maggiore il corpo senza vita di una donna. Il rinvenimento è avvenuto tra Zenna e Maccagno, poco oltre il confine con il Gambarogno. Ora, in base a quanto riportano i portali d’Oltrefrontiera, una pista per l’identificazione del corpo porta direttamente in Ticino.