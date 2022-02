Brucia anche in Val Cannobina

Un’altra valle che si affaccia sul Verbano è interessata da un incendio, questa volta su lato italiano. Da ieri i Vigili del fuoco della vicina penisola sono impegnati a domare le fiamme sviluppatesi sulle alture del comune di Gurro, in valle Cannobina. Le fiamme, alimentate dal forte vento, hanno minacciato alcune baite dell’alpe Piazza, ad una quota di circa 1000 metri, riferiscono i media italiani. Gli operatori sono prontamente intervenuti per cercare di ridurre al minimo i rischi collegati alla siccità dell’area e dalle condizioni meteorologiche. I due Canadair impegnati per arrestare il rogo sul Monte Gambarogno erano già stati impiegati nella zona per le operazioni di spegnimento.