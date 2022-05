A Chiasso con 200mila euro in valigia

Nascondere ingenti quantità di denaro per passare il confine di Stato senza essere beccati è una pratica ormai molto usata e di conseguenza già nota alle autorità doganali. Nell’ambito delle attività di contrasto al traffico transfrontaliero di valuta, come riportato da Varesenews, i militari della Guardia di Finanza del Gruppo di Ponte Chiasso, assieme ai funzionari ADM di Como in servizio a Chiasso, hanno fermato due coniugi bulgari su un treno che stava varcando il confine svizzero proveniente dalla Germania. Grazie ai controlli sono stati intercettati 200’650 euro non dichiarati nascosti all’interno dei bagagli.

Denaro non dichiarato

Come vuole la procedura, è stata posta la classica domanda se avessero con loro denaro e/o strumenti negoziabili per un importo pari o superiore ai 10’000 euro. La coppia ha però risposto negativamente, ma non ha convinto le autorità che hanno quindi invitato la coppia a scendere dal treno per ulteriori controlli presso gli Uffici doganali. Nella valigia di uno sono infatti stati trovati 81’630 euro, mentre in quella dell’altro una somma pari a 119’020 euro, quasi tutti in tagli da 50, 100, 200 e 500 euro.