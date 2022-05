Conferenza Ucraina, Ong vogliono più società civile

“Un’opportunità per la promozione della pace”

Per la Piattaforma, che riunisce 90 organizzazioni per i diritti umani, la prima conferenza internazionale sull’Ucraina dall’inizio dell’aggressione russa “è un’opportunità per mettere l’accento, nella pianificazione della ricostruzione e delle riforme, sulla promozione della pace, i diritti umani e lo Stato di diritto”. Le discussioni sulla guerra e la ricostruzione in Ucraina non dovrebbero però essere condotte unicamente dai governi a porte chiuse. “Una partecipazione attiva delle organizzazioni della società civile è necessaria”, afferma Matthias Hui, coordinatore della Piattaforma, citato in una nota.