Condannato don Samuele Tamagni

33 mesi di carcere, di cui 6 da espiare e i restanti sospesi con la condizionale per due anni. La Corte delle Assise criminali di Lugano, presieduta dal giudice Mauro Ermani, ha approvato il decreto d’accusa e le proposte di pena del procuratore pubblico Daniele Galliano, che ha condotto l’inchiesta nei confronti di don Samuele Tamagni, il parroco di Cadro in carcere dallo scorso 19 novembre per sottrazioni indebite del valore complessivo di oltre 900mila franchi. Il sacerdote, ricordiamo, si era costituito volontariamente, presentandosi al Ministero pubblico.

Don Samuele Tamagni è stato processato con rito abbreviato, dal momento che ha confessato i propri reati. Il sacerdote è stato riconosciuto colpevole di appropriazione indebita ripetuta e in parte aggravata, truffa ripetuta, amministrazione infedele aggravata e ripetuta. Il 41enne dovrà inoltre rinunciare a svolgere qualsiasi attività che implichi di dover amministrare il patrimonio di terze persone, come pure l’accesso a relazioni bancarie appartenenti economicamente a terzi.

Le malversazioni, ricordiamo, sono state condotte a danno di genitori, amici e parrocchiani. I soldi, destinati all’amico 27enne con cui il parroco aveva intrecciato una relazione, erano stati anche prelevati dalla cassa di una colonia per bambini, di una fondazione legata alla parrocchia e dalla Fondazione Damiano Tamagni. Il giudice, riferisce la Rsi, ha parlato di colpa importante, “non solo per gli importi, ma perché non si è fatto alcun scrupolo nel malversare a danno di persone che si erano affidate a lui”.

Condannato anche l’amico