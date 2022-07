Concerto di Fabri Fibra, si riaccende la polemica

“La legale del Fibra – scrive il Collettivo – ci chiede di rimuovere dal nostro sito e dalle pagine social tutti i contenuti inerenti alla lettera aperta rivolta al Municipio di Lugano e alla direzione del LAC, perché con il nostro scritto avremmo “violato l’onore e la reputazione personale del signor Fabrizio Tarducci, nonché la sua reputazione artistica e professionale”, altrimenti costei “si vedrà costretta ad agire immediatamente in giudizio a tutela dei diritti del suo assistito e per il risarcimento dei danni”.

“Un mondo al contrario”

Le attiviste di Io l’8 ogni giorno riferiscono di quella che ritengono un’ulteriore incoerenza: “Nella lettera che abbiamo ricevuto dall’avvocata di Fibra, sono negate le critiche di sessismo, omofobia e incitazione alla violenza da noi formulate e addirittura ci si spinge a tratteggiare il ritratto di un rapper particolarmente attento e sensibile nei confronti dei diritti delle donne!”

“Siamo in un mondo al contrario!”, prosegue il collettivo. “Se veramente il cantante è così ‘femminista’, perché – in tutti questi anni – non ha mai trovato il tempo per scusarsi per alcuni suoi versi che banalizzano la violenza sessuale, sessista ed omofoba, prendendone chiaramente le distanze?”