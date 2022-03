Con la pandemia, più licenze per piloti privati

La pandemia ha segnato in maniera indelebile i due anni da poco trascorsi e le conseguenti chiusure hanno inciso drasticamente sui bilanci di numerose attività economiche. Non è il caso però della scuola di piloti aerei Avilù di Lugano Agno, che ha visto aumentare la clientela per la licenza di volo privato del 30-40%. Percentuale al rialzo che trova ragion d’essere proprio nelle restrizioni imposte dalla situazione pandemica. “La chiusura ha portato la gente a trovare un altro tipo di hobby”, spiega l’istruttore e direttore Avilù Marc Roth.