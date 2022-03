Come sull’Orient Express, ma verso Chiasso

Un vero e proprio tuffo nella Belle Époque: è quello che ha compiuto Ticinonews venerdì sera, salendo a bordo del Prestige Continental Express e percorrendo il breve tragitto che separa Lugano da Chiasso. Lo storico treno, i cui interni si ispirano a quelli dell’Orient Express, è infatti sceso nel Mendrisiotto in occasione della mostra “Treni fra arte, grafica e design”, in corso al m.a.x. museo di Chiasso e dedicata al mondo della ferrovia nel periodo a cavallo dell’inizio del secolo scorso.

Dentro e fuori dal museo “L’esposizione si apre su dei bellissimi manifesti in cromolitografia a tema ferroviario, capaci di unire eleganza e utilità, sapendo comunicare in maniera efficace il tragitto, ma anche l’offerta alberghiera che al viaggio in treno era collegata”, premette ai nostri microfoni Nicoletta Ossanna Cavadini, direttrice del m.a.x. museo, che aggiunge che nelle sale dell’istituto chiassese si ritrovano anche alcuni degli elementi decorativi presenti a bordo del Prestige Continental Express.

Atmosfere

I vagoni riccamente decorati e già apparecchiati per il pranzo, cucinato rigorosamente a bordo, sono stati visitati domenica mattina da numerose persone che hanno approfittato dello stazionamento del treno a Chiasso. Sedendosi anche solo per un momento sulle comode poltrone, i visitatori hanno potuto approfittare per un istante di un’immersione nell’epoca d’oro dei grandi viaggi in treno, circondati da oggetti dal valore artistico e da un’aria d’altri tempi. Se il treno si è già rimesso in viaggio per la Svizzera interna, è possibile rivivere la sua atmosfera al m.a.x. museo di Chiasso fino al prossimo 24 aprile.