Come se fosse estate: 9,6° di notte a Cimetta

Notte del primo gennaio 2022, Monte Matro, 2171 metri sul livello del mare, temperatura minima di 7,3 gradi Celsius. A Cimetta (1661 metri) il termometro non è mai sceso sotto ai 9,6 gradi, sul Generoso la minima è stata 9,7. Sono queste alcune delle temperature quasi incredibili registrate la scorsa notte e diffuse oggi da MeteoSvizzera. Si tratta in tutti i casi del nuovo record per il mese di gennaio. Un fenomeno che ha caratterizzato il primo giorno dell’anno anche a Nord delle Alpi.

Inversione termica

E a basse quote? Niente da fare. Se ne sarà accorto chi è salito in montagna controllando il termometro dell’auto. A causa della forte inversione termica in basso le temperature non si sono avvicinate ai record