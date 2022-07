Colpisce uno spartitraffico: grave un automobilista

Avrebbe riportato ferite serie, l’uomo protagonista di un incidente accaduto questa notte, attorno alle 02:30 in via San Gottardo a Lugano, poco prima del tunnel di Besso.

Stando alle prime informazioni riferite da Rescue Media, il conducente, che circolava in direzione di Besso, giunto all’intersezione per Massagno, per motivi da stabilire, ha centrato lo spartitraffico e a causa del violento urto si è rovesciato sul fianco, rimanendo intrappolato tra le lamiere.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno richiesto l’intervento dei pompieri di Lugano per liberare il ferito mediante l’utilizzo della pinza idraulica “libervit”. Come detto le ferite riportate sarebbero serie. Sul posto la Polizia Cantonale per gli accertamenti del caso e la Comunale per il disciplinamento del traffico, rimasto fortemente perturbato per un paio d’ore.