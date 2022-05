Colpisce un motociclista e fugge via

In base a una prima ricostruzione, un 68enne cittadino svizzero domiciliato nella regione circolava in sella a un motoveicolo su via El Stradun in direzione di Sementina. Per cause che spetterà all'inchiesta stabilire, è stato urtato da una vettura scura che si è immessa su via El Stradun proveniente dall'intersezione con via El Camp di Nav. Dopo la collisione la vettura si è data alla fuga.