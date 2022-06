Collisione fra moto e camion a Rivera

Questa mattina attorno alle 7:45 sulla strada Cantonale del Monte Ceneri si è verificato un incidente stradale all’altezza dello svincolo autostradale a Rivera. Stando alle prime informazioni, un motociclista, che circolava in direzione di Rivera, per motivi da stabilire, sarebbe entrato in collisione con un camion che lo precedeva. A causa dell’impatto il centauro è caduto a terra ferendosi, fortunatamente in modo apparentemente non grave. Sul posto sono intervenuti i soccorritori della Croce Verde di Lugano che hanno prestato le prime cure al ferito, in seguito trasportato al pronto soccorso per ulteriori accertamenti. Sul posto anche la Polizia Cantonale per i rilievi del caso e la Comunale per il disciplinamento del traffico, rimasto perturbato per circa un’ora.