Coldrerio, urta il marciapiede e cade dallo scooter

Questa mattina attorno alle 10:15 in Via San Gottardo a Coldrerio è avvenuto un incidente della circolazione all’altezza dell’intersezione con Via Dossello. Lo rendono noto Rescue Media e la Polizia Cantonale.

L’incidente

Stando a una prima ricostruzione, un 93enne italiano residente nel Mendrisiotto era a bordo di uno scooter che circolava in direzione Mendrisio e, per motivi ancora da stabilire, ha urtato il bordo del marciapiede per poi cadere a terra ferendosi seriamente. Apparentemente le ferite riportate non sono tali da metterne in pericolo la vita. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori della Sam che hanno prestato le prime cure all’uomo, che è stato poi trasportato al pronto soccorso dell’Ospedale della Beata Vergine. Per ulteriori accertamenti, sul posto è intervenuta anche la Polizia.