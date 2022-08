Cloro nell’acqua di Vacallo, piscina quadrata chiusa

Troppo cloro nell’acqua potabile e la “vasca quadrata” delle piscine comunali di Chiasso rimarrà chiusa fino alla fine della stagione. Lo comunica in una nota il Municipio di Chiasso. Sul sedime delle piscine, infatti, il Comune di Vacallo pesca acqua da due pozzi, il “Pozzo Vecchio” e il “Pozzo Nuovo”.

I regolari controlli sulla qualità delle acque hanno portato all’emersione di valori anormali di cloro e di sottoprodotti di clorazione in entrambe le fonti, con il superamento dei limiti legali per il Pozzo Vecchio. “Per questa ragione questo pozzo è stato immediatamente escluso dalla rete dell’acquedotto di Vacallo”. Il Pozzo Nuovo, dove “i valori misurati si sono avvicinati ai limiti imposti dalle normative legali”, ha continuato a fornire acqua alla popolazione di Vacallo.

Approvvigionamento non a rischio per Vacallo

Il Mendrisiotto rimane il distretto del cantone maggiormente colpito dalla crisi idrica. Contattato da laRegione, il capodicastero Azienda acqua potabile di Vacallo Fabio Martello ha affermato che il suo comune, malgrado la siccità e la chiusura di un pozzo, non ha mai rischiato difficoltà di approvvigionamento idrico.