Circolazione, oltre 1’000 contravvenzioni in due mesi

Un’abitudine frequente

Come già emerso in occasione di azioni simili effettuate in passato, l’uso di questi apparecchi durante la guida continua a essere una pratica frequente. “Un comportamento non solo illegale, ma che mette in serio pericolo l’incolumità propria e degli altri utenti della strada. Appare quindi importante e opportuno rammentare che l’uso del telefonino, ad esempio per un selfie alla guida o per la lettura di un messaggio, oltre che essere un comportamento illegale, allunga fortemente i tempi di reazione”, si legge in un comunicato.