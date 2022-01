Circo Knie in Ticino con fiducia

Ottimismo, nonostante tutto

Il Covid non smette però di influenzare lo svolgimento degli spettacoli del Knie: martedì il Cantone ha stabilito per eventi di questo tipo un’occupazione massima pari a due terzi della capacità. “Per noi significano 1’500 spettatori, ma anche durante il lockdown avevamo detto: ‘Se lo Stato ci permette di avere almeno 1’000 spettatori, noi andremo in tournée’”. L’ottimismo quindi c’è, così come l’entusiasmo, specialmente per qualcuno nato e cresciuto nel mondo circense: “Il circo è sempre stato la mia vita e girare la Svizzera per tutto il tempo è sempre stata la mia normalità. Negli ultimi due anni ho sperimentato lo stare fermo in un unico posto (e non è stato poi così male), però mi mancavano il lavoro e il pubblico”. E lo spettacolo, promette Ivan Knie, lascerà a bocca aperta grandi e piccini.