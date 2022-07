CicloCinema, una pedalata all’insegna del cinema

Il cinema è la settimana arte che da più di un secolo ci accompagna unendo in sintesi l’estensione dello spazio e la dimensione del tempo. Dalle sale ai drive-in, le forme di fruizione della cinematografia negli anni si sono innovate anche in favore dell’ecologia. E proprio in relazione a questo tema è in arrivo per la prima volta in Svizzera il cinema che funziona a pedali: il CicloCinema Tour, in programma dal 19 al 22 agosto. Un tipo di cinema voluto sia da ATA (Associazione traffico e ambiente) sia da Pedibus, e che gode della collaborazione con l’associazione CicloCinema e La Lanterna Magica. Ma di cosa di tratta?

Ecco come funziona

Il CicloCinema non è altro che un cinema letteralmente a pedali. Itinerante ed auto-sostenibile, questa versione di cinema mira alla promozione delle cultura cinematografica e al sostegno della mobilità sostenibile. Come farlo? Il cinema in questione è totalmente indipendente da fonti energetiche esterne e può essere allestito ovunque, proprio perché saranno gli stessi spettatori ad alimentarlo. Quest’ultimi useranno delle biciclette connesse in serie per alimentare un cinema proiettato grazie all’energia generata sui pedali: in pratica si pedala a turno per vedere il film.