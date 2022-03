Ciclisti e pedoni, le regole del bon ton

La mobilità lenta è oggi un elemento chiave delle strategie di mobilità sostenibile. E il numero di utenti che fa uso della bicicletta è aumentato. In Ticino si è passati dal 5% nel 2019 al 6% nel 2020 di spostamenti lenti sul totale dei movimenti delle persone. La pandemia e la realizzazione di nuove infrastrutture ciclopedonali hanno poi dato un ulteriore slancio. Solo nel Luganese nel 2021 si sono registrate punte fino a 22mila passaggi mensili in bici tra Agno e Magliaso e fino al 40% in più rispetto all’anno precedente.

Nuovi percorsi ciclopedonali

La regione del Luganese, in particolare, ha visto diversi interventi - pianificati tramite il Piano di viabilità del Polo (PVP) e i Programmi d’agglomerato del Luganese (PAL) - tra cui la passerella sul Riana tra Agno e Bioggio e il percorso sul sedime del vecchio tram Lugano-Cadro-Dino, completati nel 2021. Entro fine 2022 verrà avviato il cantiere del Ponte Spada tra Dino e Tesserete, mentre oggi è stata presentata la pista ciclopedonale della Piodella tra Muzzano e Collina d’Oro, realizzata tra giugno 2020 e luglio 2021. Un percorso di 1,2 chilometri, del costo di circa 2 milioni, che è stato realizzato per garantire una maggiore sicurezza ai ciclisti. La pista è stata presentata ieri alla presenza delle autorità cantonali, i sindaci di Muzzano Verena Hochstrasser e di Collina d’Oro Andrea Bernardazzi nonché il presidente della Commissione regionale dei trasporti del Luganese Filippo Lombardi. “Anche la bici elettrica ha fornito nuove opportunità, per cui si valuta il mezzo a due ruote per spostamenti più lunghi e magari con qualche pendenza in più”, commenta Claudio Zali ai microfoni di Ticinonews, in occasione della presentazione della Piodella. L’obiettivo del Cantone, ha sottolineato il consigliere di Stato, è di aggiungere 200 km di percorsi dedicati nell’arco dei prossimi dieci anni.

Convivenza tra ciclisti e pedoni non sempre facile