“Ci si sente un rifiuto della società”

La vicenda di qualcuno, il percorso di molti

Il caso di Snezana, 38 anni, che si è trovata nel 2019 con tre figli, divorziata e senza lavoro, è uno tra molti altri. La donna racconta di come, a causa di problemi finanziari, fosse arrivata a non essere in grado di pagare la fattura di un conguaglio di 300 franchi. Soccorso d’Inverno si è preso carico della fattura: Snezana mette l’accento su come sia stato un sollievo enorme per lei vedere saldato il debito. Un sollievo a cui però non è facile giungere, come non è facile chiedere aiuto: “ti senti un rifiuto della società, e ti ritrovi in questa situazione senza aver affrontato delle scelte che avrebbero permesso di evitarla”.