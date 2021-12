Ci attendono giornate primaverili

È un clima decisamente poco invernale quello che ci apprestiamo a vivere nei prossimi giorni. Le giornate saranno soleggiate e molto miti, soprattutto in montagna, dove si potranno raggiungere addirittura i 17 gradi. Al Sud invece le temperature saranno più basse e non supereranno i 15 gradi, spiega Luca Panziera di MeteoSvizzera. “Siamo in presenza di un anticiclone che apporterà aria molto calda. Un primo assaggio lo abbiamo già avuto la scorsa notte, quando grazie a una debole tendenza favonica abbiamo misurato fino a 18 gradi nelle valli superiori. E anche nei prossimi due giorni le temperature saranno simili in alta montagna”.