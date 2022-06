Christian Weidmann lascia l’OSI

Un po’ di storia Weidmann era in carica dal 1° agosto 2020 e ha accompagnato l’OSI in uno dei periodi più difficili della sua storia, quasi centenaria, a causa della pandemia che ha messo a dura prova la struttura, sia artisticamente che finanziariamente. Ciononostante, grazie allo staff, ai musicisti, al Direttore principale Markus Poschner e al Consiglio di fondazione, questi due anni sono stati sfruttati al meglio al fine di compiere importanti passi nello sviluppo dell’Orchestra. Due anni in cui si sono lanciati importanti progetti creativi come Tracce, ma anche concerti open-air in diverse località del Cantone e il festival Presenza con l’illustrissima violoncellista Sol Gabetta.

“È tempo di cambiare”

Per tutti questi motivi, Christian Weidmann ritiene che, anche se sono passati solo due anni, è giunto il momento di cambiare i vertici della FOSI per permettere all’Orchestra di continuare il suo percorso di crescita dopo la pandemia con un nuovo capitolo. Il Direttore resterà in carica fino al 30 settembre 2020 per poi tornare a casa sua in Argovia e concentrarsi sulla sua attività. Il Consiglio di fondazione ci tiene a ringraziare Weidmann per l’ottimo lavoro svolto e gli augura tanto successo per il suo futuro professionale.