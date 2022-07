Chiusura spazio aereo, “quale indennizzo per le aziende?”

“La Confederazione ha previsto un indennizzo per le aziende toccate dalla chiusura dello spazio aereo?” È la domanda posta dal deputato leghista Andrea Censi in un’interrogazione inoltrata al Consiglio di Stato. Il dispositivo di sicurezza messo in atto in occasione della Urc 2022, la conferenza per la ricostruzione dell’Ucraina attualmente in corso a Lugano, comprende infatti anche la chiusura dello spazio aereo per un raggio di 25 miglia nautiche sopra l’aeroporto di Agno. Questa “vieta de facto l’attività aviatoria su praticamente tutto il territorio cantonale e quindi per tutte le aziende del settore, dalle scuole di volo alle aziende di trasporto con elicotteri”, si legge nell’atto parlamentare.