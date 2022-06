L’inizio del weekend fa subito registrare problemi di viabilità. Secondo quanto scrive il Tcs su Twitter, il tunnel del San Gottardo è attualmente chiuso in entrambe le direzioni a causa di un mezzo pesante in avaria.

Al momento, sulla A2 tra Quinto e l’area di riposo di Area di dosaggio Airolo, il traffico in direzione nord è bloccato per 5 chilometri, con ritardi fino a un’ora e 10 minuti. Viene consigliato, come percorso alternativo, di procedere sulla A13 del San Bernardino.