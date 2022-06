“Chiusa una vicenda strumentalizzata”

“Con questa sentenza, giunta dopo un iter giudiziario inspiegabilmente lunghissimo, si chiude una vicenda che è stata fortemente mediatizzata e strumentalizzata politicamente, mettendo in cattiva luce la Casa Anziani comunale e i collaboratori che hanno sempre operato con competenza e dedizione in condizioni molto difficili”. Così si è espresso il Municipio di Balerna nel commentare la recente sentenza della Corte d’appello e di revisione penale nei confronti di due ex dipendenti del Centro Anziani del Comune. Entrambi i collaboratori sono stati prosciolti da tutte le imputazioni a loro carico, segnatamente dall’imputazione di coazione, ripetuta tentata e consumata. I due interessati, che nel 2017 erano stati temporaneamente sospesi dalle loro funzioni, in attesa della conclusione dell’iter penale erano stati trasferiti in altri settori del Comune.