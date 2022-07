“Chiunque deve poter passeggiare lungo la riva”

Il tema dell’accesso al lago e della passeggiata pubblica in zona Villa Favorita torna a far discutere. Il Gruppo dei consiglieri comunali liberali di Lugano, già autore in passato di un atto parlamentare, ha deciso di inoltrare una nuova interrogazione al Municipio. “Qui si tratta”, si legge nel testo, “di voler realizzare qualcosa che tutti si aspettano da sempre, ovvero che chiunque possa passeggiare lungo la riva pubblica e non solo pochi privilegiati privati che nel passato, ma anche di recente, si sono impossessati di cose pubbliche”.