Chiude il bunker di Camorino

Il bunker di Camorino chiude. Dopo svariati appelli da parte della società e di alcuni partiti politici, secondo quanto spiega il Consiglio di Stato, da maggio le persone afferenti al settore dell’asilo per le quali è stata emessa una decisione di non entrata in materia (NEM) o una decisione negativa con termine di partenza (TP) e che oggi sono nel bunker, verranno alloggiati a Bodio.