Chiedono soldi a favore dell’Ucraina, ma è una truffa

Si spacciano come volontari di Caritas Ticino e chiedono offerte in denaro a favore dell’Ucraina. Ma in realtà non lavorano per l’associazione umanitaria. A rendere attenta la popolazione su questo genere di truffa è la stessa associazione, che ha ricevuto alcune segnalazioni a riguardo. “Non abbiamo mai autorizzato nessuno a raccogliere fondi a nostro nome, né a favore dell’Ucraina né a favore di altre situazioni di bisogno”, sottolinea Caritas Ticino, che invita a segnalare eventuali abusi presso la loro centrale (091 936 30 20).