Chiasso, “togliere le mascherine a ricreazione?”

È possibile che l’utilizzo delle mascherine sia regolato con dei momenti, magari a turno, in cui i bambini possano non indossarle?

È possibile valutare l’acquisto di mascherine di stoffa, lavabili, che sono anche ecologicamente sostenibili?

In caso l’acquisto di mascherine di stoffa non fosse possibile, si potrebbe cambiare mascherine più spesso, come da disposizione dell’Ufsp?

Durante le ore di educazione fisica è possibile trovare delle soluzioni che comportino un’attività fisica sana e salutare senza utilizzo delle mascherine (distanziamento, attività all’aperto,...)?

È possibile valutare l’efficacia e l’acquisto di apparecchi per purificare l’aria nelle aule?