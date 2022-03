Chiasso si prepara a una rivoluzione viaria

Prendere due piccioni con una fava. Questo l’intento del Comune di Chiasso, che nel rifacimento delle canalizzazioni di via Livio ha colto l’occasione per introdurre alcune delle modifiche previste nel nuovo assetto viario della cittadina. Fra strade chiuse al traffico e nuovi doppi sensi di marcia, la viabilità di Chiasso sarà cambiata profondamente.

Non si passa più dalla stazione

Si lavora dallo scorso ottobre, ma da lunedì 7 marzo si entra nel vivo dei cambiamenti viari, che seguiranno l’evoluzione del cantiere. “A noi preme che passi soprattutto un messaggio”, ci spiega Sonia Colombo-Regazzoni, capodicastero Territorio e Sicurezza pubblica. “Da lunedì, chi vuole uscire in Italia dalla dogana di Chiasso-Strada deve passare da via Comacini. Passare davanti alla stazione Ffs non sarà più consentito”.

“Traffico parassitario”

Oltre alla chiusura al traffico della strada della stazione, fra le novità principali che attendono gli automobilisti ci sarà l’introduzione del doppio senso di marcia su via Manzoni e via D’Alberti. L’assetto viario definitivo sarà operativo dal prossimo 25 aprile. Facendo passare il traffico di transito dall’asse largo Kennedy, via Como e via Comacini (sotto i ripari fonici), si vuole “sgravare il centro cittadino dal traffico parassitario”.

Disagi inevitabili

Nelle prossime settimane, la viabilità cambierà frequentemente, seguendo l’evoluzione dei lavori: la confusione fra gli automobilisti sarà quindi inevitabile. Particolarmente a rischio è l’esodo pasquale, durante il quale molti turisti in transito verso Sud, per evitare le colonne prima del valico di Brogeda, decideranno di percorrere gli ultimi chilometri in Svizzera sulle strade cantonali, rischiando di non più ritrovarsi in un sistema viario profondamente mutato. Per fare chiarezza, tuttavia, anche nei prossimi giorni, saranno sul posto agenti della Polizia comunale: “L’automobilista sarà chiamato a prestare particolare attenzione alla segnaletica, soprattutto nelle prime due settimane”, precisa il comandante Nicolas Poncini. “La Polizia sarà comunque presente i primi giorni sulle strade per consigliare e assistere gli automobilisti”.