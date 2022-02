Chiasso, fiamme all’esterno di un appartamento

Mercoledì pomeriggio, attorno alle ore 15:45, il centro di soccorso dei pompieri del Mendrisiotto è stato allarmato per un incendio al secondo piano di un palazzo in via Favre a Chiasso. Intervenuti sul luogo, unitamente ai soccorritori del SAM e agli agenti della Polizia Cantonale e Comunale, i pompieri hanno potuto appurare che le fiamme si erano sviluppate sul balcone dell’appartamento e hanno intaccato la tapparella ed alcuni oggetti presenti. Una volta spente le fiamme hanno provveduto a liberare i locali dal fumo che si era spigionato. Alcuni inquilino sono stati visitati dal personale sanitario, ma per nessuno di loro si è reso necessario il trasporto in ospedale.