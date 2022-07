Chiasso, dalla chiusura di una piscina all’altra

Se qualche settimana fa la piscina riservata ai bambini del centro balneare di Chiasso era stata chiusa in via precauzionale – riaperta in oggi – a causa di una contaminazione da cloro (la cui colpa era ricaduta sulla piscinetta stessa), oggi è toccato alla vasca quadrata. Lo riferisce il Corriere del Ticino. Un’ipotesi smentita in seguito. In ogni caso, la vasca ha dovuto venir svuotata e sono in corso degli accertamenti, ma l’acqua rimane potabile.

Problemi da inizio luglio

Il Centro balneare di Chiasso sta facendo i conti con questo problema da ormai inizio luglio, quando l’azienda Acqua, Gas ed Elettricità (AGE) di Chiasso aveva segnalato al Comune di Vacallo un piccola contaminazione. Sostanzialmente, l’acquedotto comunale di Vacallo prende l’acqua da una falda che si trova esattamente sotto il sedime delle piscine comunali della cittadina. Da un controllo era poi emersa la presenza di cloro nell’acqua di Vacallo. Proprio per questo motivo, a titolo precauzionale, qualche settimana fa, come detto, la piscina riservata ai più piccoli era stata chiusa. Oggi, però, il problema è tornato: “Abbiamo chiuso la piscina quadrata perché sono state trovate tracce di cloro nell’acquedotto di Vacallo, l’acqua è ancora potabile, ma dobbiamo capire da dove arriva la perdita”, rivela il sindaco di Chiasso Bruno Arrigoni al CdT, aggiungendo che “vogliamo evitare la chiusura totale della piscina, quindi giocoforza dobbiamo procedere con cautela e per esclusione”. Da dove arriva, quindi, il problema? Domanda a cui il sindaco spera presto di avere una risposta, soprattutto per coloro che non possono andare via in vacanza e sfruttano tanto le piscine pubbliche.