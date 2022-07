Chi parteciperà all’URC 2022

Ci si aspettava grandi nomi come Olaf Scholz, Emmanuel Macron, Boris Johnson o Anthony Blinken. Ma la lista delle persone che giungeranno a Lugano per la conferenza sulla ricostruzione dell’Ucraina è un po’ diversa rispetto alle iniziali aspettative. Cionondimeno gli organizzatori si sono detti soddisfatti per i numeri e la rappresentatività delle delegazioni. “Se facciamo un confronto con le edizioni URC precedenti, nonostante si siano svolte in un contesto e con temi diversi, raggiungiamo numeri record”, ha sottolineato negli scorsi giorni Térence Billeter, capo della Task Force per la conferenza di Lugano, in occasione del punto stampa organizzato a Berna.