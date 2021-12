Check point per test rapidi al Lido di Locarno

Il Lido di Locarno e Termalini Salini si adeguano alle nuove disposizioni federali, che prevedono il 2G+ (vaccinati, guariti e testati) per accedere alle piscine e il 2G (vaccinati e guariti) per il fitness a partire dal 20 dicembre. In questo senso il Centro Balneare ha organizzato, insieme a un partner esterno, la possibilità di effettuare test rapidi in loco per i clienti durante le festività. Questo a titolo gratuito e senza prenotazione. “Si tratta di un servizio importante, certamente tra i primi in Ticino (se non in assoluto), al fine di potere permettere ai clienti e visitatori di avere piena sicurezza in questi non facili momenti”, sottolineano i gestori in una nota congiunta. I test rapidi potranno essere effettuati nella fascia oraria 12:30-16:30. Il servizio entra in vigore da oggi, mercoledì 22 dicembre.