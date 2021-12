“Che India e la sua famiglia possano restare”

Una vita in “stand-by”

La famiglia, originaria della fascia di confine tra Etiopia ed Eritrea, vive in Svizzera ormai da diversi anni, ma loro richiesta di asilo, presentata dieci anni fa, è stata rifiutata da varie istanze. Sulla famiglia incombe ora un rimpatrio forzato, ciò che ha spinto la docente ad appellarsi nuovamente alle autorità. “La famiglia ha vissuto tutto questo tempo qui in Ticino, fra Biasca, Cadro e Morbio Inferiore. E nonostante i traslochi forzati, si è integrata, perché si tratta di una famiglia straordinariamente resiliente e amabile”, scrive la docente. “India e i suoi familiari non possiedono documenti, di fatto sono apolidi, perché nessuna delle due nazioni li riconosce come loro cittadini. Per la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) invece sono etiopi e vanno rimpatriati, perché l’Etiopia è un paese sicuro” si legge ancora, nonostante l’ONU abbia lanciato recentemente l’allarme per l’escalation delle violenze nel paese africano. La docente non mette in dubbio leggi e procedure, ma rileva che “qualcosa si è inceppato” e il terzetto vive da anni in un limbo, una non-vita di attesa e incertezza: “senza un permesso non si può minimamente accedere alle possibilità di un’esistenza normale, che diamo tanto per scontate: le condizioni per studiare, lavorare, spostarsi liberamente, eccetera. Non si può accettare che una donna sola con i propri figli blocchi la sua vita in modalità stand-by”.