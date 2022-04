Cessione Twitter: “È senz’altro un affare”

La notizia dell’acquisto di twitter da parte di Elon Musk per 44 miliardi di dollari ha suscitato un vortice di reazioni in tutto il mondo. Ma si tratta davvero di un buon investimento per il patron della Tesla? Ticinonews ne ha parlato con il responsabile di informatica forense della Supsi, Alessandro Trivilini. “È senz’altro un affare”, dice Trivilini, “perché è in linea con la tendenza di questi imprenditori visionari, che nel campo tecnologico mettono al centro tre elementi portanti: avere un problema da risolvere, avere un mercato reale a cui rivolgersi, e avere uno strumento di comunicazione di massa per aggregare e creare consenso, per tenere le persone nel flusso dei loro progetti imprenditoriali”.

Tanto “potere” in mano a pochi

Le informazioni veicolate dai social tendono ad essere sempre più accentrate nelle mani di pochi. Questo rappresenta un rischio per la libertà di informazione? “È un oligopolio che ci portiamo avanti da diversi anni”, precisa l’esperto di informatica. “Pensiamo anche a Jeff Bezos, che ha comprato un importante giornale proprio per avere un contatto reale con le persone. Non abbiamo la prova per dire che sia “per condizionare”, ma intanto sono padroni di questi strumenti incredibili, che sono gli unici al mondo per poter dialogare con la gente”. Che siano in forma digitale o cartacea, “sono dei punti nevralgici da cui passano le informazioni strategiche e quindi persuasive. Pensiamo alla quantità di tweet che vengono generati al mondo e che possono arrivare con le tecniche digitali in modo capillare alle singole persone”.