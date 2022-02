Centro chiuso minorile, passi avanti

Passo avanti sul centro chiuso per minorenni che potrebbe essere realizzato in Ticino. Stando a quanto riporta la Rsi la firma di un rapporto unico arriva dalla commissione giustizia e diritti che dà il via al tema in Gran Consiglio.

La commissione – spiega – vuole cambiare il nome del centro perché non si tratta in ogni caso di un carcere minorile ma di un luogo dove poter fare un percorso. Sarà infatti una struttura di accoglienza per minori con problemi comportamentali e un solo posto letto su dieci sarà destinato a chi deve scontare una pena di massimo 14 giorni.