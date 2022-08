Centovalli ha la sua prima municipale donna

C’è un nuovo membro nel Municipio delle Centovalli. Lo scorso 29 luglio Cristina Tanghetti ha sottoscritto l’atto di fedeltà alle costituzioni e alle leggi di fronte al giudice di pace Clemente Gramigna per l’assunzione della carica di municipale per la lista civica “Impegno e Passione”, capitanata da Giorgio Pellanda (attuale vicesindaco). Tanghetti subentra ad Armando Maggetti, già sindaco di Intragna e municipale per svariati decenni, che lascia la politica dopo quasi 60 anni di attività e di impegno. Tanghetti è la prima donna ad assumere la carica di municipale dal 2009, anno della nascita del nuovo Comune delle Centovalli. “Il Municipio è concorde nel ritenere che la nuova municipale, oltre alle proprie competenze, porterà anche la sensibilità femminile e di cittadina dell’Alta Valle, ciò arricchirà la propria compagine”, sottolinea l’Esecutivo in una nota.