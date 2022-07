Castle On Air, annullato il concerto di Mahmood

Il concerto di Mahmood previsto per il 29 luglio al Castle On Air di Bellinzona è stato annullato. La causa? Un’infezione alle corde vocali dell’artista, che dovrà stare a riposo e astenersi dal canto fino al 2 agosto. Il rimborso dei biglietti è disponibile fino a 30 giorni dalla data presso i rivenditori autorizzati Ticketcorner dove è stato effettuato l’acquisto. Maggiori informazioni sono disponibili su [email protected]

Le date italiane del tour

Il concerto del 26 luglio al Gran Teatro Puccini di Torre del Lago (LU) è rinviato a domenica 7 agosto. Il Ghettolimpo Summer Tour di Mahmood procederà poi con le tappe del 27 agosto in Piazza Italia a Loano (SV), il 3 settembre al Palazzo Te di Mantova, il 5 settembre in Piazza dei Signori a Vicenza e il 10 settembre al Codishow Festival di Codigoro (FE), presso il Campo Sportivo ex Salesiani.